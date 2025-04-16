Eyüpspor'un 19 yaş altı takımından Trabzonspor'a jest

UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükselen U19 Takımımız, İkas Eyüpspor ile oynanan karşılaşma öncesi rakip oyuncular tarafından sahaya çıkarken alkışlarla karşılandı.



Ayrıca İkas Eyüpspor U19 Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, takımımıza çiçek takdim ederek bu özel anı daha da… pic.twitter.com/ScSGn6WSli