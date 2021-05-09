F1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın

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Bakan Soylu: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin çok büyük fedakarlıklar yaptığının bilincindeyiz. Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider" dedi.