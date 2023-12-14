Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kurula sevk edilen Faruk Koca ve Ankaragücü Kulübü'nün aldıkları cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski başkan Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası (3 yılı aştığı için ömür boyu hak mahrumiyeti) verdi.

Başkent temsilcisi Ankaragücü ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya girmiş ve hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atmıştı. Koca'nın yanındaki gruptan bazı kişiler de yere düşen Meler'i tekmelemişti. Halil Umut Meler 1 gece hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Faruk Koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca yaşananların ardından Ankaragücü kulüp başkanlığından istifa etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama açıklamanın tamamı şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"























