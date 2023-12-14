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Spor

Hakeme saldıran Faruk Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Halil Umut Meler'e maç sonrası yumruk atan Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya ömür boyu men, Ankaragücü Kulübü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.

22:30 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:11 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası.
Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kurula sevk edilen Faruk Koca ve Ankaragücü Kulübü'nün aldıkları cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski başkan Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası (3 yılı aştığı için ömür boyu hak mahrumiyeti) verdi.

Başkent temsilcisi Ankaragücü ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya girmiş ve hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atmıştı. Koca'nın yanındaki gruptan bazı kişiler de yere düşen Meler'i tekmelemişti. Halil Umut Meler 1 gece hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Faruk Koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca yaşananların ardından Ankaragücü kulüp başkanlığından istifa etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama açıklamanın tamamı şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"







#TFF
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#Ankaragücü
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