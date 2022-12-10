ÖZET | Fas 1-0 Portekiz

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve yarı finale kalmayı başardı.

Fas ile Portekiz Al Thumama Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello Figueroa düdük çaldı. Karşılaşmada 42. dakikada En Nesyri ile 1-0 öne geçen Fas, soyunma odasına önde giren taraf oldu.

İkinci yarıya baskıyı arttırarak giren Portekiz'de 51. dakikada Ronaldo oyuna dahil oldu. 57. dakikada ise Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss sakatlandı ve sedye ile kenara geldi. Geri kalan kısımda Portekiz oyunu Fas yarı sahasına yıkmasına rağmen golü bulamadı ve Fas yarı finale yükseldi.

Fas,ın Portekiz'i elemesiyle birlikte, Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir Afrika takımı yarı finale yükseldi.

Fas'ın yarı finaldeki rakibi, İngiltere-Fransa maçının ardından belli olacak.

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Fas - Portekiz maç özeti

Fas-Portekiz maçının özetini izlemek için tıklayınız.