Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır. Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.