|
Spor

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Bu sezon başı Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilen ünlü İtalyan teknik adam ve eski futbolcu Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:32 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Andrea Pirlo

Andrea Pirlo

Süper Lig'de 35.haftada Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andre Pirlo ile yolların ayrıldığı açıklandı.


Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır. Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Sezon başı takımın başına geçen İtalyan teknik adam, İstanbul ekibinde 34 maça çıkarak 11 galibiyet, 11 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. Karagümrük 44 puanla Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor.



#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Andrea Pirlo
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?