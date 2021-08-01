Fatih Terim'den 38 yaşındaki yıldızla ilgili transfer mesajı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi. Terim, futbol takımıyla ilgili önemli mesajlar verirken eski futbolcusu Felipe Melo hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Genç ve sürekli pres yapan bir takım planladıklarını ifade eden Fatih Terim, genç kadronun içine tecrübeli isimleri de ekleyebileceklerini ve fırsat transferlerinin olabileceğini söyledi. Bazı futbolcuların yaşının olmadığını belirten Terim, eski oyuncularından Felipe Melo'nun bu tarz bir isim olduğunu söyledi.

Melo ile konuştuklarını ve 'hazırım' dediğini aktaran tecrübeli teknik adam Felipe Melo'nun 38 yaşında olmasına rağmen Palmeiras ile hala şampiyon olduğunu ve gücünü koruduğunu ifade etti.

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