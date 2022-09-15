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Federer bırakıyor

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Federer tenisi bırakyor: İşte Federerin kortlardaki başarıları
Roger Federer

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını bildirdi.

Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.

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Tenis tarihine geçmişti

8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.

Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte "en çok grand slam kazanan erkek sporcu" listesinde Federer'in üstüne çıktılar.

Federer: Tenis ve futbol arasında tercih yapmak zorundaydım
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Federer: Tenis ve futbol arasında tercih yapmak zorundaydım

Akreditasyon kartı olmayan Federer'i görevli içeri almadı
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Akreditasyon kartı olmayan Federer'i görevli içeri almadı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda bir görevli, 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en tanınan isimleri arasında gelen İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer'i, akreditasyon kartının yanında olmaması sebebiyle içeri almadı. Duruma sessiz kalan Federer, yardımcısının gelip kartı göstermesiyle içeri girdi.


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