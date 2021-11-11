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Feghouli'den "Galatasaray'da kalacak mısın?" sorusuna cevap

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı yönetime mesaj yolladı. Yıldız futbolcu, "Haziran ayında sözleşmem sona erecek ancak uzatmayı umuyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Feghouliden Galatasarayda kalacak mısın? sorusuna cevap
Bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Cezayir Milli Takımı kampında konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de mutlu olduğunu ve Galatasaray ile sözleşme uzatmak istediğini söyledi.

"Bu takıma katacak çok şeyim var"


31 yaşındaki yıldız, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Galatasaray'daki macerama devam etmek istiyorum. Galatasaray'a 27 yaşında geldim, şimdi 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 2017 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle West Ham United'dan transfer edilen Feghouli, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 147 maçta 32 gol atarken 28 de asist kaydetti. Cezayirli futbolcu sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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