GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Palmeiras formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Felipe Melo, Brezilya Ligi'nde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Felipe Melo, Palmeiras'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit isimlerden biri olmayı başardı.

Felipe Melo, Palmeiras'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit isimlerden biri olmayı başardı.

Fotoğraf: PAULO WHITAKER / Reuters

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Palmeiras'taki performansıyla Brezilya Ligi'nin en iyi orta sahası seçildi. 35 yaşındaki oyuncu takımının şampiyonluğunda büyük bir etki göstermiş ve taraftarlarının da sevgilisi haline gelmişti.

Brezilya’nın en iyi orta saha oyuncusu ödülüne layık görülen Felipe Melo ödülü sosyal medyada paylaşarak hem Portekizce hem Türkçe açıklamada bulundu. Felipe Melo'nun yaptığı açıklamada, "Tanrı’ya çok şükürler olsun ki Brezilya’nın en iyi ortasaha oyuncusu ödülünü aldım." dedi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

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