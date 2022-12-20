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ÖZET | Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 Turu'na yükselen taraf oldu. Fenerbahçe-İstanbulspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - İstanbulspor 3-1 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Michy Batshuayi'nin gol sevinci

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, İstanbulspor'u Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu' maçında 3-1 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmayı başardı.

Açılışı King yaptı

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Sarı-lacivertliler hızlı başladı. İstanbulspor kalesine ataklar yapan Fenerbahçe'de 8. dakikada Batshuayi'nin şutu direkten döndü. 31. dakikada Crespo'nun ara pasında King temiz bir son vuruş yaptı ve durumu 1-0'a getirdi. 34 dakikada ise ilk golün sahibi King'in pasında Batshuayi topu boş kaleye yuvarladı ve durumu 2-0'a getirerek ilk yarının skorunu tayin etti.

Fenerbahçe rahat kazandı

İkinci yarıya da aynı şekilde baskıyla başlayan Fenerbahçe, 54. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle rakibi karşısındaki farkı 3'e çıkardı. 75. dakikaya geldiğimizde Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile dördüncü gole çok yaklaştı ancak genç futbolcunun şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 90+3 dakikasında İstanbulspor Topalli ile maçtaki tek golünü bulurken ardından hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkan taraf oldu.

Fenerbahçe-İstanbulspor maç özeti

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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