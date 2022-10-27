Fenerbahçe - Rennes (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i ağırlıyor. Sarı-lacivertliler Rennes'i mağlup etmesi halinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Fenerbahçe - Rennes maçının canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Rennes canlı

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak. Exxen üyeliği bulunmayan izleyiciler, Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatımı takip edebilecek.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

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Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

Avrupa'da 251. maç

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında bugün Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.