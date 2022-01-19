Fenerbahçe-Altay | CANLI

Süper Lig'de 22. hafta, çok yakın bir zamanda teknik direktör değişikliğine giden iki takımın mücadelesine sahne olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Mert Nobre idaresindeki Altay'ı konuk edecek.
Fenerbahçe ile Altay arasındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak ve mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe'nin 11'i;
Osman Ertuğrul Çetin; Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai; Crespo, Sosa; İrfan Can, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu; Serdar Dursun.
Altay'ın 11'i;
- Mateusz, Özgür, Murat, Eric, Thaciano, Thiam, Zeki, Pinares, Kazımcan, Kappel, Bamba