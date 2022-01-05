Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular büyük önem taşıyor. Kadrodaki yabancı sayısını düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bir golcü daha alarak gol yollarındaki problemi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Artem Dzyuba'nın peşinde

Golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Artem Dzyuba’yı transfer etmek istiyor. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba’nın Rusya’dan ayrılmak istediği ve yeni bir heyecan istediği, ayrıca sarı-lacivertli takımda kendini kanıtlamayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmaya yakın

Football_ rus internet sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki golcünün Rusya’dan ayrılmak istediği ve taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu da belirtildi. Artem Dzyuba bu sezon 24 maçta, 10 gol ve 9 asistle oynadı.

SPOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: "Seçim kararı almazsanız tsunamiyle gideceksiniz"



