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Fenerbahçe Artem Dzyuba'nın peşinde

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Artem Dzyuba ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Artem Dzyubanın peşinde: Taraftarlar anlaşmaya çok yakın
Artem Dzyuba'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular büyük önem taşıyor. Kadrodaki yabancı sayısını düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bir golcü daha alarak gol yollarındaki problemi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Artem Dzyuba'nın peşinde

Golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Artem Dzyuba’yı transfer etmek istiyor. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba’nın Rusya’dan ayrılmak istediği ve yeni bir heyecan istediği, ayrıca sarı-lacivertli takımda kendini kanıtlamayı hedeflediği belirtildi.

  • Anlaşmaya yakın
  • Football_ rus internet sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki golcünün Rusya’dan ayrılmak istediği ve taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu da belirtildi. Artem Dzyuba bu sezon 24 maçta, 10 gol ve 9 asistle oynadı.

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