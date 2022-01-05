Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: "Seçim kararı almazsanız tsunamiyle gideceksiniz"

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe’nin yarınları umut vermediğini belirterek, “Büyük bir teveccühle göreve gelen Ali Koç yönetiminin bu işi yapamadığı ve yapamayacağı, aksine görevde kalması halinde camiamıza maddi ve manevi büyük zararlar vereceği gün gibi ortadadır. 15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. Sizlerin de ileride saygıyla anılabilmesi adına, derhal olağanüstü genel kurul kararı alınmalıdır ki, hiç olmazsa bundan sonra gelecek olan Başkan’a gerekli zaman avantajı, artık ne kadar olabiliyorsa, sağlanmalıdır. Aksi takdirde, maalesef kulübün çöküşü hızla devam edecektir” dedi.

REKLAM

Hiçbir vaatlerini yerine getiremedi

Ali Koç’un vaatlerinin hiçbirini yerine getiremediğini kaydeden Şevket Yılmaz, şunları söyledi:

“2018’den bu yana, sportif, mali ve sosyolojik olarak Fenerbahçe geriye gitmiş, sıradan bir kulüp haline gelmiştir. Fenerbahçe’nin büyüklüğü sizin gelişinizle birlikte maalesef aksi yönde bir seyir gösterdi. Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir teveccühle seçildiniz, fakat Fenerbahçe tarihinde hiç görülmediği kadar kötü gidiyor, küçülüyor, yok oluyor! Fenerbahçe’deki başarı mutluluktur. Başarı yoksa mutluluk da yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçeliler geldiğinizden beri mutsuz. Sonuç olarak 2018 ve 2021 seçim vaatleri yerine gelmediği gibi geleceğine dair de hiçbir inancımız kalmamıştır.”

"Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin" REKLAM

Fenerbahçe’nin gelecekte daha iyi noktalara gelmesinin bu yönetim tarzıyla mümkün olmadığını belirten Yılmaz, “Yapılması gereken tek şey hemen olağan üstü kongre kararı almaktır. Maalesef vaat ettiğiniz hiçbir şeyi gerçekleştiremediniz. Fenerbahçe’nin gücünü tartışılır hale getiren bu yönetim anlayışının sona ermesi gerektiği açıktır. Fenerbahçeliyim diyen herkesin bizce bu tablo karşısında sesini yükseltmesi gerekmektedir. Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da arttırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. 15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin” ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor

SPOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz



