Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme