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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi
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