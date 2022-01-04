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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor

Ligin 17. haftasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, henüz yeni hocasını açıklamadı. Sarı-lacivertlilerin Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, Hırvat hoca bugün Çin'de son maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin aynı zamanda bir diğer Hırvat hoca Niko Kovac ile de görüştüğü ve şartlarını sorduğu ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Slaven Bilic sona doğru
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de adaylar arasında yer alan Slaven Bilic, Beejing Guoan ile bugün son maçına çıkıyor. Hırvat teknik direktörün ekibi ile bugün Shenzhen deplasmanına çıkacağı ve Çin’deki kariyerini bu maçla noktalayacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler de Bilic ile temaslarını sürdürüyor.

Niko Kovac'a şartları soruldu

Fenerbahçe’de bir başka Hırvat teknik direktör de gündemde. Sarı-lacivertliler Monaco ile yollarını ayıran Niko Kovac’ı da gündemine aldı. Yönetimin Hırvat teknik adamla temasa geçerek, şartlarını sorduğu gelen haberler arasında.

  • Birkaç gün içinde açıklanacak
  • Ligin ikinci yarısının bu hafta başlayacak olması, Fenerbahçe’nin elini çabuk tutmasını gerektiriyor. Bu nedenle, yeni teknik adamın birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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