Fenerbahçe-Aston Villa maçına Portekizli hakem

13:3520/01/2026, Salı
AA
Portekizli hakem Luis Godinho
Portekizli hakem Luis Godinho

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak.

Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi 22 Ocak Perşembe saat 20.45'te oynanacak.



