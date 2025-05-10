Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden 'Geleceğe İmza' kampanyası

Bu sezon da Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Sarı lacivertli takım sezonu şampiyon olarak tamamlayamadığı takdirde hasret 11 seneye çıkmış olacak. Bu 11 yılın 7'sinde ise Ali Koç ve yönetiminin imzası var. Alınan başarısız sonuçların ardından hem stadyumda taraftarlar hem de sarı lacivertli dernekler yönetimin istifasını talep ediyor.





Stadyumun karşısındaki dernek binasına 'Geleceğe imza' pankartı açıldı;





Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği de 'Geleceğe İmza' kampanyası başlatarak, olağanüstü kongre için çağrıda bulundu. Dernek, kongre üyelerini imzaya davet ederken şu açıklamayı yaptı:





"Fenerbahçeli çocuklar üzgün, anneler kırgın, babalar kızgın ve gençler ümitsiz. Çünkü Sarı Lacivert’e gönül vermiş insanlar uzun zamandır yapılan büyük yanlışların sonucunda kulüplerinin nasıl günden güne eridiğini görüyor. Fenerbahçe hep yenilmeye mahkum olamaz. Fenerbahçe geride kalmaya razı olamaz. Fenerbahçe ümitsiz olamaz, pes etmez ve teslim olmaz! Ama yenilgileri normalleştirmemizi, başarısızlıkları kanıksamamızı ve sessiz kalmamızı isteyen bir yönetim anlayışı var. Bir Fenerbahçeli olarak buna “dur”demenin, “artık yeter!” demenin şimdi tam zamanı !





Bir imza her şeyi değiştirebilir.





Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak bu tarihi sorumluluğun gereği olan imza kampanyasını başlattık ve tüm Fenerbahçe Kogre Üyelerini de imza vermeye davet ediyoruz.





Fenerbahçe’mizin geleceği için atacağımız bu imza çocuklarımıza borcumuzdur…





Her şey Fenerbahçeli çocuklarımız için





“Artık Yeter!” demenin zamanı şimdi!"







