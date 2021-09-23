Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golünü ise 85. dakikada Doukara attı. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti. GZT Giresunspor ise 1 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.