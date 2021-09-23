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Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-GZT Giresunspor maç özeti ve golleri izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydetti. GZT Giresunspor'un tek golünü ise 85. dakikada Doukara attı. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti. GZT Giresunspor ise 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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