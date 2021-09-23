Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli takım 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ilk yarısını TRT Spor'da değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli oyuncu Kim Min-jae hakkında övgü dolu sözler kullandı.
- "Bizim ligimize fazla"
- Sarı-lacivertli takımın en iyi transferi olduğunu söyleyen Dilmen, "Kim Min-jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi" ifadelerini kullandı.