Spor Rıdvan Dilmenden Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler Bizim ligimize fazla
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli oyuncu Kim Min-jae hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli takım 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısını TRT Spor'da değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli oyuncu Kim Min-jae hakkında övgü dolu sözler kullandı.

  • "Bizim ligimize fazla"
  • Sarı-lacivertli takımın en iyi transferi olduğunu söyleyen Dilmen, "Kim Min-jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-GZT Giresunspor
SPOR
Fenerbahçe-GZT Giresunspor

Fenerbahçe sezon başında Kim Min-jae'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe sezon başında Kim Min-jae'yi kadrosuna katmıştı.

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