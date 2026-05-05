Fenerbahçe için gündem olan iddia: Efsane geri dönüyor

22:02 5/05/2026, Salı
Fenerbahçe
Fenerbahçeli futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına ilişkin dikkat çeken iddiada bulundu. Bilgiç, canlı yayında efsane ismin yeniden göreve geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gündemi sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeli yorumcu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bilgiç’in aktardığına göre, eski başkan Aziz Yıldırım kurmaylarıyla yoğun bir toplantı süreci yürütüyor ve kısa süre içinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

Yıldırım’ın adaylığını ilan etmesi halinde, listesinde diğer başkan adayları Barış Göktürk ve Hakan Safi isimlerinin başkanvekili olarak yer alabilir.

Öte yandan Fenerbahçe kongresinin tek adaylı bir seçime sahne olabileceğini iddia eden Bilgiç, mevcut başkan Ali Koç’un bu seçimde aday olma ihtimalinin şu an için düşük olduğunu ifade etti.

HT Spor canlı yayınında konuşan Gürcan Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;
