Fenerbahçe için gündem olan iddia: Efsane geri dönüyor

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gündemi sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçeli yorumcu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bilgiç’in aktardığına göre, eski başkan Aziz Yıldırım kurmaylarıyla yoğun bir toplantı süreci yürütüyor ve kısa süre içinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım

Yıldırım’ın adaylığını ilan etmesi halinde, listesinde diğer başkan adayları Barış Göktürk ve Hakan Safi isimlerinin başkanvekili olarak yer alabilir.

Başkan adayları Barış Göktürk ile Hakan Safi

Öte yandan Fenerbahçe kongresinin tek adaylı bir seçime sahne olabileceğini iddia eden Bilgiç, mevcut başkan Ali Koç’un bu seçimde aday olma ihtimalinin şu an için düşük olduğunu ifade etti.

HT Spor canlı yayınında konuşan Gürcan Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;

