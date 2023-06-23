'Fenerbahçe ile ilişkimi 5 yıl önce kestim'

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamalar üzerine eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor.





Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:





"Normalde Habertürk kanalında programa çıkacaktım ancak Mehmet Akif Ersoy Bey rahatsızlandı. Koskoca Habertürk'te Mehmet Akif'in yerine bir tane kişi mi yok? Burası bende muallak kaldı"





"Emekli oldum ama beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor. Ali Koç'u seçen kongre üyeleri ortada yoklar, nerede verilen sözler"





''Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Sadece Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz''





'Belki Seneye Kongre Zamanı Gelmeden, Kongre Yapacak'





''Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizlispor maçı sonrasında da aynısını yaptık. Ali Bey de o dönem yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor"





'Hiç Kimse Çıkmazsa Ben Adayım'





'2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Aday çıkarsa seçim yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Fenerbahçe'de her zaman başkan bulunur. Fetöcü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum. Bunu böyle bilin. O insanlar bu kulübe giremez''





Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe Ali Koç’tan da, Aziz Yıldırım’dan da büyüktür'





"5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen bırak Aziz Yıldırım'ı, 5 yılın hesabını ver"





'Beyaz tahtada hepsini teker teker anlatacağım'





Toplantı odasına beyaz bir tahta hazırlatan Aziz Yıldırım: "Öğretmen gibi anlatacağım. İyi dinleyin. Erol Bilecik de, Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor''





"600 milyar borç bıraktık ama hiç yazmıyorsunuz bu Topuk Yaylası kaça mal olmuştur. Bugün satsak kaç para eder? Fenerium markasının bugün değeri ne kadardır? Salon yaptık, değeri ne kadar? Borca karşılık bunu neden yazmıyorsunuz? Stadı yaptık. Herhalde o stadyum gökkubeden inerek gelmedi. Bunları niye konuşmuyorsunuz"





Şekip Mosturoğlu: '612 milyon Euro diyorlar. Bu kadar mal varlığını kim yaptı? Stada ne kadar para harcadık? Gökten inip oraya konmadı. Topuk Yaylası'nı kim yaptı? Bunları satsan ne kadar para edeceği ortada. Bunları niye konuşmuyorsunuz'





''Ali Koç yönetiminin bizden 2.5 milyar TL seviyesinde aldıkları borç bugün 10 milyar TL seviyesine gelmiştir. Bu borcu dinarla, dolarla da belirtseniz, mevcut borcu düşük göstermez. Fenerbahçe'nin borcu 10 milyar TL seviyesindedir''





Aziz Yıldırım: 'Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 Milyon Euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 Milyon Euro olarak bıraktık. 90 Milyon Euro da bir girdi var. 330 Milyon Euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 Milyon Euro eder. Onu da düşerseniz, borç 250 Milyon Euro'dur'





"10 Milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 Milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 Milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 Milyon Euro para harcadık.

Geldiğim zaman yıllık 14 Milyon Dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 Milyon Dolar gelir elde ediyorlar. Eee ödesenize bunları o zaman! Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı"





"Bakın bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak"





"Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık"





"Fenerium'un değeri 50 Milyon Dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 Milyon Dolar. 550 dönümden fazla da arsa var. Villaları, evleri de satmışlar, yemişler. Bunları toplam değeri 458 Milyon Dolar. Genel Kurul'dan onay alsın, ben hepsine operasyon yapacağım"





"%20-%30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazla harcama yaptılar.





Ben 3 milyar TL borç bıraktım, şu anki borç 7.6 Milyar TL. Eee biz sana burada bıraktık.!





Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya! Ben 20 sene başkanlık yaptım, hesabı, kitabı yaptım! Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar, Samet Akaydın'ı aldılar! Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var.





50 Milyon Dolar Yapı Kredi'den para aldı, bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın, teşekkür edelim. Motive olur ya"





"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor"





''80 oyuncu almış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş! Fazla değil mi ya? Yazık''





"Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik"





Kongrede başkan adayı önermesi sorusu üzerine:

"Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim"















































































