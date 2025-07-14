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Fenerbahçe kamp için Portekiz'e gitti: 4 özel maça çıkacak

Fenerbahçe kamp için Portekiz'e gitti: 4 özel maça çıkacak

20:0514/07/2025, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine gitti.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faro Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Algarve bölgesindeki Albufeira'da 2 hafta kamp çalışmaları gerçekleştirecek sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otelde basın mensupları karşıladı.


Kafilede yeni transferler Tarık Çetin ve Archie Brown da yer aldı. Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ancak sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçiren Ognjen Mimovic de Portekiz'e geldi.


Kamp kadrosunda yer alan yeni transferlerden Jhon Duran, kafileyle otele gelmedi. Oyuncunun birkaç gün içinde kampa katılacağı öğrenildi.

Kampta 4 hazırlık maçına çıkacak

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için geldiği Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak.


Portekiz etabında çalışmalarını 27 Temmuz'a kadar sürdürecek sarı-lacivertli kafile, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kampın ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.


Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.




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