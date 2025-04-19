Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

14:2119/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe ligde 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.


Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladığı kaydedildi.


Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.


#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS TERCİH REHBERİ: 2025 TUS tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?