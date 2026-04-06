Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncuların ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertlilerin, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
