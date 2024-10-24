UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Fenerbahçe 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto ile de 3-3 berabere kalan Manchester United ise 2 puanla 21. sırada bulunuyor.

Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor. Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek.