Fenerbahçe - Nice | Canlı izle - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Nice | Canlı izle - Canlı sonuç

16:022/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe Avrupa serüveninde ilk puanını almak istiyor.
Fenerbahçe Avrupa serüveninde ilk puanını almak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Nice ile karşı karşıya geldi. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci karşılaşmasında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.


Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sırp hakem Jovanovic düdük çalacak.


Dinamo Zagreb yenilgisiyle Avrupa serüvenine başlayan sarı-lacivertliler, bugün sahadan üç puanla ayrılarak ilk galibiyetini hedefliyor.


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan John Duran ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez de forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - NİCE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Nice:
Diouf, Clauss, Mendy, Peprah Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Boga, Omoruyi

FENERBAHÇE - NİCE CANLI İZLE
Fenerbahçe - Nice maçını canlı izlemek için


UEFA AVRUPA LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI
