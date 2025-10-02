Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci karşılaşmasında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.





Üç puanı getiren golleri 3 ile 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Nice'in tek golünü 37. dakikada Carlos (P) attı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe lig aşamasında puanını 3'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Fransız temsilcisi 0 puanla 33. sıraya geriledi.





Sarı-lacivertliler bir sonraki Avrupa karşılaşmasında 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart'u konuk edecek.





FENERBAHÇE - NİCE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Tiago Gouveia, KEvin Carlos, Boga.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3' Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta pasıyla Kerem'i gördü. Savunma arkasına koşu yapan Aktürkoğlu karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ve kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

15' Topu rakibinden çalan İsmail Yüksek pasını ceza yayına doğru hareketlenen Talisca'ya gönderdi. Talisca sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

25' İsmail'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu penaltı noktasına doğru sürerek vuruşunu yaptı ve savunmada Abdulay Juma Bah'a çarpan top sağ köşeden filelerle buluştu: 2-0.

37' Kevin Carlos penaltı vuruşunda topu sağ üst köşeye gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

39' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda son olarak ön direkte Tiago Gouveia kafa vuruşunu yaptı ancak üst direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

İKİNCİ YARI

68' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Terem Moffi yerden şansını deniyor ancak kalecimiz Ederson sol köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

73' Sebastian Szymanski'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Dorgeles Nene son çizgiye inerek ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.





FENERBAHÇE - NİCE MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - NİCE MAÇ ÖZETİ

