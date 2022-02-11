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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi play-off hakkı kazanan Fenerbahçe, bu turda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Çift maç eleme usulü oynanan turnuvada ilk randevu Kadıköy'de. Peki Fenerbahçe-Slavia Prag maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbaçe

Ligde sergilediği performansla eleştirilen ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde tur peşinde. Teknik direktör İsmail Kartal ile çıktığı 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen sarı-lacivertli takım UEFA Konferans Ligi play-off turunda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe 6 puanla üçüncü sırada yer almış ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Play-off turunda Slavya Prag ile eşleşen sarı-lacivertler çift maç eleme usulü oynanacak olan turnuvada ilk maçı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Fenerbahçe-Slavia Prag play-off turu ilk maçı 17 şubat perşembe günü oynanacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan mücadele dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadro listesi şu şekilde;

  • Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

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