Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları başladı

18:2815/09/2025, Pazartesi
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında konuk edeceği Alanyaspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçlar yapan takım, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.


Trabzonspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.






