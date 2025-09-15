Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddetme sebebini açıkladı

Domenico Tedesco'yu göreve getiren Fenerbahçe'nin öncesinde Flamengo'yu çalıştıran Filipe Luis'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Genç teknik adam sarı-lacivertlileri reddetme sebebini açıkladı.
Fenerbahçe yönetiminin Domenico Tedesco öncesi Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis'e teklif yaptığı genç çalıştırıcının bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.
Flamengo'nun Juventude’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Luis, sarı lacivertlileri neden reddettiğini açıkladı.
Luis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
'Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum'
"Öncelikle, başka kulüpler beni aradığında çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum çünkü çalışmalarımız ve her gün yaptıklarımız takip ediliyor. Ancak şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Hedefimi biliyorum, hayatımda ve kariyerimde ne istediğim konusunda çok netim. Doğru zaman değildi. Açıkçası, bu oyuncu grubuna ve kulübe bağlılığım var, sadık kalmak istiyorum."