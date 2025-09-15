Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddetme sebebini açıkladı

Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Teklifi reddetme sebebini açıkladı

18:0515/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Domenico Tedesco'yu göreve getiren Fenerbahçe'nin öncesinde Flamengo'yu çalıştıran Filipe Luis'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Genç teknik adam sarı-lacivertlileri reddetme sebebini açıkladı.

Fenerbahçe yönetiminin Domenico Tedesco öncesi Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis'e teklif yaptığı genç çalıştırıcının bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

Flamengo'nun Juventude’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Luis, sarı lacivertlileri neden reddettiğini açıkladı.

Luis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum'

"Öncelikle, başka kulüpler beni aradığında çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum çünkü çalışmalarımız ve her gün yaptıklarımız takip ediliyor. Ancak şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Hedefimi biliyorum, hayatımda ve kariyerimde ne istediğim konusunda çok netim. Doğru zaman değildi. Açıkçası, bu oyuncu grubuna ve kulübe bağlılığım var, sadık kalmak istiyorum."

#Fenerbahçe
#Filipe Luis
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?