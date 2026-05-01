Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi eksik sayısı 8

16:281/05/2026, Cuma
Fenerbahçe

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’ye iki oyuncusundan daha kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlık ve cezalar nedeniyle eksik sayısı 8'e yükseldi.

Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, kritik mücadele öncesinde önemli eksiklerle karşı karşıya.

Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu sayısı 8’e yükseldi. Galatasaray derbisinde gördükleri kartlar nedeniyle Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Ederson ve Archie Brown cezalı duruma düşerken, sakatlığı devam eden Edson Álvarez de kadroda yer alamayacak.

Öte yandan ağrıları artan Dorgeles Nene ile Milan Škriniarın da Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor. Son maçın kadrosunda bulunan Marco Asensio'nun durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

8 eksikle Başakşehir maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle;
Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif.



12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF GELİŞMESİ: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?