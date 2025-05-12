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Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

20:3412/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig 36. haftasında Fenerbahçe sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 18 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.


Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.


Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.






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