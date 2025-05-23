Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'nin Hatayspor antrenmanında Edin Dzeko (sağda) ve Anderson Talisca da (solda) yer aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi. Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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