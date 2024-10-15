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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

13:5215/10/2024, Salı
IHA
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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, bu karşılaşmanın çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Mourinho

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