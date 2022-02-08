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Fenerbahçe'de transferin son gününde ayrılık: Ali Koç ikna oldu

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala kritik bir transfer gerçekleşti. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kararıyla kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı. Kırmızı Beyazlı ekip Ali Koç'un futbolcuyla ilgili tutumunu son gün değiştirmeyi başardı ve oyuncuya imza attırdı.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede transferin son gününde ayrılık: Ali Koç ikna oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı eski oyuncusu Sinan Gümüş'ü resmen duyurdu.

Kırmızı beyazlılar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Ezel’ dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakterinin sesiyle "Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı! Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

  • 28 yaşındaki Sinan Gümüş, 2019-2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'da 13'ü lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 16 maçta forma giydi. Gümüş, bu maçlarda 937 dakika sahada kalırken, 5 gol ve 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezon takımdan göndermek istedikleri Sinan Gümüş'ün sorun çıkarttığını söylemiş ve futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
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