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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Mısırlı stoper imzayı attı

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı.

00:15 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Omar Fayed - Fenerbahçe

Omar Fayed - Fenerbahçe

Omar Fayed, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. İmzaların atılmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Omar Fayed, “Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye’nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.


#Fenerbahçe
#Fayed
#Süper Lig
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