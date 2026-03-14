Fenerbahçe'den Tedesco kararı: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından gözlerin çevrildiği yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde;

'Gerekli ültimatomlar verildi'

"Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak."

'Hocamızla devam ediyoruz'

"Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi. Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı. Çok üzüldük."

'Devin Özek'le devam ediyoruz'

"Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak."















