Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Tedesco kararı: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den Tedesco kararı: Resmi açıklama geldi

19:5514/03/2026, Cumartesi
G: 14/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Domenico Tedesco
Domenico Tedesco

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek hakkında aldıkları kararı duyurdu.

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından gözlerin çevrildiği yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde;

'Gerekli ültimatomlar verildi'

"Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak."

'Hocamızla devam ediyoruz'

"Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi. Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı. Çok üzüldük."

'Devin Özek'le devam ediyoruz'

"Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak."





#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Devin Özek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
