Fenerbahçe tarafından Sosa'ya tepki: 'Arda' sloganlarına rağmen izin vermedi

Arda Güler ve Jose Sosa son dakikalarda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen isimler oldu.

Fenerbahçe-Helsinki maçına genç oyuncuların performansı damga vurdu. Muhammed Gümüşkaya'nın gol attığı ve Arda Güler'in forma şansı bulduğu maçta ilginç bir an da yaşandı.

Maçın son anlarında tehlikeli bir noktandan frikik kullanan Fenerbahçe'de topun başına Arda Güler ve Jose Sosa geçti. Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar 'Arda, Arda' şeklinde slogan tutmaya başladı. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin bu isteğine karşılık vermedi ve frikiği kullandı. Sosa'nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi.

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, "En büyük hayalim burada o topun başına geçmekti. Bu sefer olmadı. Umarım bir dahakine gol atabilirim" ifadelerini kullandı.

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Frikik öncesi Arda Güler ve Sosa'nın diyalogu.. pic.twitter.com/bC3ILWnjDo — Brütüs Spor (@brutuspor) August 19, 2021