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Fenerbahçe tarafından Sosa'ya tepki: 'Arda' sloganlarına rağmen izin vermedi

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Helsinki maçının son dakikalarında kazanılan frikik atışında taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Atışı genç yetenek Arda Güler'in kullanmasını isteyen taraftarlar, tecrübeli futbolcunun buna izin vermemesi sonrasında tribünlerin tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlardan Sosaya tepki: Jose Sosa Arda Gülere izin vermedi
Arda Güler ve Jose Sosa son dakikalarda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen isimler oldu.

Fenerbahçe-Helsinki maçına genç oyuncuların performansı damga vurdu. Muhammed Gümüşkaya'nın gol attığı ve Arda Güler'in forma şansı bulduğu maçta ilginç bir an da yaşandı.

Maçın son anlarında tehlikeli bir noktandan frikik kullanan Fenerbahçe'de topun başına Arda Güler ve Jose Sosa geçti. Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar 'Arda, Arda' şeklinde slogan tutmaya başladı. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin bu isteğine karşılık vermedi ve frikiği kullandı. Sosa'nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi.

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, "En büyük hayalim burada o topun başına geçmekti. Bu sefer olmadı. Umarım bir dahakine gol atabilirim" ifadelerini kullandı.

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