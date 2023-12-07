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Spor

Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Aboubakar

Beşiktaş’ın yıldız futbocusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla ligde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

11:17 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:02 - 7/12/2023 Perşembe
IHA
Aboubakar Fenerbahçe filelerine toplam 4 gol attı.
Aboubakar Fenerbahçe filelerine toplam 4 gol attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Fenerbahçe’yi konuk edecek.


37’şer puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki 11 puanlık farkı eritmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda sakatlar can sıkıyor. Son haftalarda sakatlardan dolayı kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında hücum hattına ve özellikle de gol futbolcusu Aboubakar’a güveniyor.





Fenerbahçe’ye 5 maçta 4 gol

Kamerunlu futbolcu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2’şer, 2022-2023 sezonunda da 2 olmak üzere toplam 5 kez sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı.


Aboubakar, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde 1-1 berabere sona eren maçta 1, 2020-2021’de siyah-beyazlıların deplasmanda 4-3 kazandığı karşılaşmada 2 ve son olarak da yine Kadıköy’de Kartal’ın 4-2 galip geldiği müsabakada da 1 gol kaydetti. Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın forma giydiği bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, yenilgi yaşamadı.


Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 11’i Süper Lig, 10’u da UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere toplam 21 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Vincent Aboubakar
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