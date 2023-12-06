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Spor

Rıza Çalımbay'dan derbi mesajı: Bizim için dönüm maçı

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi basına açık antrenmanda derbi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Bizim için dönüm maçı. Oyuncular da farkında Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

11:23 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:05 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, derbi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

"Birlik beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yapacağız. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ile bir araya geldiğimizde güldük"


"Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek"


'Fenerbahçe maçının kazanmamız gerekiyor'

"Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Taraftarımızın desteğine çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bu bizim için dönüm maçı"


"Antrenmanı taraftara, basına açabiliriz. Herkesin bir işi var. Basının da olması lazım. Bu işlerle Feyyaz Uçar ilgileniyor. Sizlere yardımcı olacağız"


"Eric Bailly ve Rachid Ghezzal'ın hafta sonu Fenerbahçe derbisinde oynayıp, oynamayacağına ilerleyen günlerde karar vereceğiz"


'Başkan cuma günü gelecek'

"Başkan Hasan Arat cuma günü gelecek ve takımla tanışacak. Henüz görüşmedik. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilemiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz Uçar burada olsaydı, size cevap verirdi"







#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Fenerbahçe
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