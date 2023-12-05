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Spor

Feyyaz Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini taraftarın da desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi.

14:21 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:25 - 5/12/2023 Salı
IHA
Feyyaz Uçar mazbatasını aldı.
Feyyaz Uçar mazbatasını aldı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat ve yönetim kurulu, gerçekleştirilen törenle mazbatalarını teslim aldı. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, mazbatasını teslim alması sonrası duyguları, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi ve futbolculuğu sonrası yöneticiliğe geçişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


"Hedefim Beşiktaş’ta eski kolej havasını oluşturmak"

Bugün kendisi adına çok onurlu bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Feyyaz Uçar, “Ben bu mazbatayı yıllar önce Beşiktaş formasını giymiş Baba Hakkılar, Şeref Beyler daha sonra Güven Öğütler, bu takımda forma terleten Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, rahmetli Bora Öztürk, bizim dönemimizden Şifo Mehmet, Metin Ali, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Ulvi Güveniroğlu gibi birçok isim adına alıyorum. Gurur duyuyorum onlarla birlikte olduğum için. Bu mazbata benim için çok değerli. Başkan Hasan Arat’ın yaptığı gibi bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu olur, basketbolcu olur, hentbolcu olur ama en az bir sporcu yönetimlerde bulunur. Bu bizim dileğimiz ve arzumuz. Biz eskiden formaları terletenler olarak bir şekilde Beşiktaş’ın içinde, kenarında bulunmak, görev almak istiyoruz. Bundan dolayı Hasan Arat’a teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler olacak Beşiktaş adına. En büyük hedefim Beşiktaş’ta o eski kolej havasını oluşturmak. Futbolcusuyla, teknik heyeti, yöneticisi, taraftarı ve medyasıyla yakın olarak bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız. Bu konuda da hepinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Hasan Arat ve yönetimi

“Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe’yi yeneceğimize inanıyorum”

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisiyle güzel bir başlangıç olacağını aktaran Uçar, “İçeride, seyircimizin, coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısında da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe’yi yeneceğimize inanıyorum. Bizler şanslı insanlarız çocukken oynadığımız oyun mesleğimiz oldu” ifadelerini kullandı.


Beşiktaş’ta yaşadığı futbolculuk dönemi sonrası yöneticilik görevinin çok az kişiye nasip olacağını vurgulayan Feyyaz Uçar, “O da çok onurlu, gururlu bir durum. Burada çok maçlar oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi. Yanlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki tesis olarak her şey çok iyiye, çok güzele gidiyor. Sektör olarak futbol çok farklı yerlere gidiyor. İnşallah futbolcularımız bu değeri bilirler ve bende daha çok bu sahada gol atarlar” şeklinde konuştu.





#Beşiktaş
#Feyyaz Uçar
#Fenerbahçe
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