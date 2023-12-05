Feyyaz Uçar'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Bugün kendisi adına çok onurlu bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Feyyaz Uçar, “Ben bu mazbatayı yıllar önce Beşiktaş formasını giymiş Baba Hakkılar, Şeref Beyler daha sonra Güven Öğütler, bu takımda forma terleten Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, rahmetli Bora Öztürk, bizim dönemimizden Şifo Mehmet, Metin Ali, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Ulvi Güveniroğlu gibi birçok isim adına alıyorum. Gurur duyuyorum onlarla birlikte olduğum için. Bu mazbata benim için çok değerli. Başkan Hasan Arat’ın yaptığı gibi bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu olur, basketbolcu olur, hentbolcu olur ama en az bir sporcu yönetimlerde bulunur. Bu bizim dileğimiz ve arzumuz. Biz eskiden formaları terletenler olarak bir şekilde Beşiktaş’ın içinde, kenarında bulunmak, görev almak istiyoruz. Bundan dolayı Hasan Arat’a teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler olacak Beşiktaş adına. En büyük hedefim Beşiktaş’ta o eski kolej havasını oluşturmak. Futbolcusuyla, teknik heyeti, yöneticisi, taraftarı ve medyasıyla yakın olarak bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız. Bu konuda da hepinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.