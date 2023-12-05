Hasan Arat mazbatasını aldı: İşte Beşiktaş'ın yeni A takımı

Beşiktaş Kulübü'nde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen mazbata töreninde konuşan Başkan Arat, yönetim kurulundaki görev dağılımını da açıkladı.





Hasan Arat'ın mazbata törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak"





"Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak. "





"Her türlü evrak elinizde olacak"





"Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız."





"Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur"





"Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Beşiktaş'ta emeği geçmiş, Süleyman Ağabey'den gelenek olan milli sporcuları yönetime aldık. Samet Kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak. Tüm yetki onlarda olacak. Herkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur."





"Serdal Adalı ile telefonda görüştüm"





"Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır. Şunu rica ettim; 'kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz' dedim. Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep beraber olma dönemidir. Zor olacak bu iş. Bize büyük teveccüh gösterildi. Bunun bilincindeyiz. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu düşünmez. Bizim hedefimiz büyük. Süremiz kısa ama Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur."





"Hafta sonu çok önemli bir maç var"





"Taraftarımız rahat olsun. Çekişme içinde değiliz. Herkes görsün. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Birlik beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye çok güzel mesajlar verelim. Türkiye, pazar günü Beşiktaş'ın büyüklüğünü konuştu. Son 1 aydır Beşiktaş, Türkiye'nin gündeminde. Bize bu onuru veren, şerefli görevi teslim eden Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum."





Hasan Arat konuşmasının ardından yönetimdeki görev dağılımını açıkladı:





Mete Vardar: Asbaşkan

Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter

Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları

Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanlığı

Kaan Şakul: Finansman ve AŞ Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Feyyaz Uçar: Futbol Şubesinden Sorumlu ve Futbol Basın Sözcüsü

Işıl Zeybek: İletişimden Sorumlu Yönetici

Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu

Kadir Kılıç: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu

Çağlayan Tugal: Tesislerden Sorumlu Yönetici

Burak Aslan: Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yönetici























