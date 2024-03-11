Spor

Fernando Santos'dan öz eleştiri: 'Sorumluluk bende'

Beşiktaş Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Fernando Santos maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Santos, "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende" ifadelerini kullandı.

23:13 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:25 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:

'Değişeceğiz, değişmemiz lazım'

"Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız"


'Oyuncularla da konuşacağız'

"Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız"





#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Gaziantep FK
37 dakika önce
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