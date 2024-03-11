Fernando Santos'dan öz eleştiri: 'Sorumluluk bende'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Yenilginin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fernando Santos'un açıklamaları:
'Değişeceğiz, değişmemiz lazım'
"Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız"
'Oyuncularla da konuşacağız'
"Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız"