FIFA'dan devrim gibi karar: Futbol oyun kuralları değişiyor

FIFA, uzun bir süredir gündeminde tuttuğu değişen futbol kurallarını, bir gençlik turnuvasında denemeye başladı. Yakın bir gelecekte olmasa da ilerleyen zamanda, bu yeni kuralların futbolda uygulanacağı iddia edildi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre FIFA, 4 oyun kuralında değişikliğe gitmek istiyor. Oyun süresini kısaltmak isteyen FIFA, topun dışarda olduğu sürede de oyunun durmasını planlanıyor.
- İşte FIFA'nın değiştirmek istediği 4 futbol kuralı:
- 1- Maçlar 30'ar dakikadan 2 devre olarak oynanacak ve oyun durduğunda süre basketboldaki gibi duracak. Böylece sadece topun oyunda olduğu süre hesaplanacak.
- 2- Pandemiden dolayı mevcut oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e yükseltildi. Yeni kuralla birlikte sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilecek
- 3- Taçlar, ayakla kullanılacak. Böylece rakip yarı sahada daha tehlikeli duran toplar organizasyonları olacak.
- 4- Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika kenarda bekleyecek. Süresi dolan oyuncu yeniden oyuna dahil olacak.