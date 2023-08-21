Filenin Sultanları gruptan çıkmayı garantiledi

Filenin Sultanları gruptan çıktı
2023 Milletler Ligi’nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Grubunda adeta kendisine kafa tutacak rakibi bulunmayan A Milli Takımımız sırasıyla rahat galibiyetler alarak 16’lı tura doğru ilerliyor. Açılışı 3-0'lık İsveç galibiyetiyle yapan Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan engelini de aynı skorla geçmesinin ardından Çekya ile karşı karşıya geldi.
Çekya'ya da aynı tarife
Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Çekya'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar, 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçını 23 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'la oynayacak.
1. Set: Türkiye 25-23 Çekya
2. Set: Türkiye 25-20 Çekya
3. Set: Türkiye 20-25 Çekya
4. Set: Türkiye 25-17 Çekya