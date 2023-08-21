Filenin Sultanları gruptan çıkmayı garantiledi

2023 Milletler Ligi’nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Grubunda adeta kendisine kafa tutacak rakibi bulunmayan A Milli Takımımız sırasıyla rahat galibiyetler alarak 16’lı tura doğru ilerliyor. Açılışı 3-0'lık İsveç galibiyetiyle yapan Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan engelini de aynı skorla geçmesinin ardından Çekya ile karşı karşıya geldi.