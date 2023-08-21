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Spor

Filenin Sultanları gruptan çıkmayı garantiledi

Millletler Ligi’nin şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda farkını ortaya koyuyor. İsveç’in ardından Azerbaycan’ı da setlerde sadece 39 sayı vererek 3-0’la geçen Filenin Sultanları, gruptaki 3. maçını Çekya ile oynadı. Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 3'te 3'le son 16'ya çıkmayı garantiledi.

20:14 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filenin Sultanları gruptan çıktı

Filenin Sultanları gruptan çıktı

2023 Milletler Ligi’nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Grubunda adeta kendisine kafa tutacak rakibi bulunmayan A Milli Takımımız sırasıyla rahat galibiyetler alarak 16’lı tura doğru ilerliyor. Açılışı 3-0'lık İsveç galibiyetiyle yapan Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan engelini de aynı skorla geçmesinin ardından Çekya ile karşı karşıya geldi.


Çekya'ya da aynı tarife

Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Çekya'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar, 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçını 23 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'la oynayacak.


1. Set: Türkiye 25-23 Çekya


2. Set: Türkiye 25-20 Çekya


3. Set: Türkiye 20-25 Çekya


4. Set: Türkiye 25-17 Çekya

#filenin sultanları
#Avrupa Şampiyonası
#Çekya
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