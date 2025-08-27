Yeni Şafak
Filenin Sultanları son 16 turunda Slovenya ile eşleşti

13:4327/08/2025, Wednesday
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Kanada Kadın Milli Voleybol Takımı ile Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası milli oyuncular Eda Erdem Dündar (14) ve Yaprak Erkek (20) sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Kanada Kadın Milli Voleybol Takımı ile Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası milli oyuncular Eda Erdem Dündar (14) ve Yaprak Erkek (20) sevinç yaşadı.

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Blok sayılarını artırarak setin ortalarına doğru farkı 3 sayıya (13-10) çıkaran milli takım, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Yaprak Erkek'in katkılarıyla 20'li sayılara (20-16) gelen taraf oldu. Etkili oyununu sürdüren milliler, ilk seti 25-21 önde tamamladı.


İkinci sete iyi başlayan Kanada, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Kanada, setin ortalarına doğru farkı (7-13) artırsa da milliler, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'la sayılar buldu ve farkı 1'e (13-14) indirdi. Defanstaki etkinliği artıran ay-yıldızlılar, 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın servis turunda hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 27-25 önde bitirdi.


Üçüncü sete etkili başlayan mililer, Eda Erdem ile bulduğu sayılarıyla 3 sayılık (5-2) fark yakaladı. Setin ortalarına 6 sayı (12-6) önde giren milli takım, etkili oynadığı üçüncü seti 25-13, mücadeleyi 3-0 kazandı.


Oynadığı üç maçı da kazanan ay-yıldızlılar, E Grubu'nu lider tamamladı. Grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantileyen milli takım, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.


Milli takım Dünya Şampiyonası'nda grubunu ilk defa yenilgisiz tamamladı


A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.


Kaptan Eda Erdem ilk kez forma giydi


A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, grubun ilk iki maçı olan İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinin ilk 6'sında Sinead Jack-Kısal'a yer verdi. Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem Dündar, bu maçta aldığı 13 sayıyla millilerin en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

