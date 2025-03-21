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Finale yükselen takım belli oldu: Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelmişti

Finale yükselen takım belli oldu: Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelmişti

19:0521/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı
Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali'nde adını finale yazdırdı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 20-33. 8-0'lık seri yakalayarak çabuk toparlanan Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 28-33. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler üreten ÇİMSA ÇBK Mersin, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.


Üçüncü periyotta da hız kesmeyen ve 12-0'lık seri yakalayan ÇİMSA ÇBK Mersin, 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Mersin temsilcisi, oyunun kontrolünü tamamen yitiren Fenerbahçe karşısında bir ara 28 sayılık fark elde ettiği bu çeyreği 64-39 önde bitirdi.


Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.


Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

#Çimsa ÇBK Mersin
#Fenerbahçe Opet
#Kadınlar Türkiye Dörtlü Finali

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