Fırtına'nın derbideki kozu Bakasetas

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas bu müsabakayı bekliyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Vısca’nın yokluğunda sahadaki sorumluluğu daha da artacak olan Bakasetas, bordo-mavili formayla üç büyüklerine karşı sadece Beşiktaş’a gol atamadı. Başarılı futbolcu, pazar günkü müsabakayla bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Trabzonspor’un deplasmanda Adana Demirspor’a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK’yı 3-2 ve deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yendikleri mücadelelerde de 1’er kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, Trabzon’da 2-2 berabere biten Konyaspor maçında da 1 gol kaydederken, 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında da 3 puanı getiren isim oldu. Başarılı futbolcu, ligde son golünü ise Trabzonspor’un evinde İstanbulspor’u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada attı.