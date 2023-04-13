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Spor

Fırtına'nın derbideki kozu Bakasetas

Trabzonspor forması altında üç büyüklere karşı sadece Beşiktaş kalesini havalandıramayan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, siyah-beyazlılara karşı pazar günü oynanacak karşılaşmada bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri olacak.

14:35 . 13/04/2023 Perşembe
IHA
Bakasetas bordo-mavili kariyerinde çıktığı 98 maçta 26 gol atıp 21 de asist kaydetti.

Bakasetas bordo-mavili kariyerinde çıktığı 98 maçta 26 gol atıp 21 de asist kaydetti.

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Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas bu müsabakayı bekliyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Vısca’nın yokluğunda sahadaki sorumluluğu daha da artacak olan Bakasetas, bordo-mavili formayla üç büyüklerine karşı sadece Beşiktaş’a gol atamadı. Başarılı futbolcu, pazar günkü müsabakayla bu şanssızlığını kırmak istiyor.


Trezeguet ile birlikte en golcü oyuncu

Ligde 7 gol atan Trezeguet’nin ardından 6 golle takımın en skorer oyuncusu olan Anastasios Bakasetas, 83 gündür Süper Lig’de gol atamıyor.


Trabzonspor’un deplasmanda Adana Demirspor’a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK’yı 3-2 ve deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yendikleri mücadelelerde de 1’er kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, Trabzon’da 2-2 berabere biten Konyaspor maçında da 1 gol kaydederken, 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında da 3 puanı getiren isim oldu. Başarılı futbolcu, ligde son golünü ise Trabzonspor’un evinde İstanbulspor’u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada attı.


Bakasetas’ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.


Fenerbahçe ve Galatasaray’ı boş geçmedi

Trabzonspor’un Yunan yıldız Bakasetas, bordo-mavili forma altında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ı boş geçmedi. Türkiye kariyerinde Alanyaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş’a karşı 2 gol atan oyuncu Trabzonspor formasıyla geçirdiği 3 sezonunda gol atamadığı siyah-beyazlılara karşı bu hasretine son vermek istiyor.




#Trabzonspor
#Bakasetas
#Beşiktaş
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