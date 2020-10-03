Fırtına'ya VAR freni

Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın özellikle ilk yarısında gole daha yakın oynayan Trabzonspor, maçın henüz 1. dakikada sonuca gidecek pozisyon yakaladı. Nwakaeme’nin pasında Abdülkadir Ömür’ün savunmanın arkasına önderdiği topa hamle yapan Ekuban’ın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. 20’de soldan ceza sahasına giren Ekuban çaprazdan sert vurdu. Kaleci Günay topu kornere çeldi. 22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Güray’ın kale alanına gönderdiği topta Andre’nin vuruşunda top üstten auta çıktı. 37’de Ekuban topla ilerledi ara pasında Abdülkadir defans arkasına sarktı boş pozisyonda aldığı topu aldığı topu kontrol edemeyince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya her iki takım ilk yarıda ki açık futbol anlayışıyla başladı. Orta alanı çok çabuk geçen her iki takımda tehlike yaratacak pozisyonlar bulurken bordo Mavili takım aradığı golü 64. dakikada buldu. Bu dakikada Pereira’nın taç atışında kal alanında iyi yükselen Campi, kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0. 89. dakikada Trabzonspor ceza sahasında Flavio’nun Maxim’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus, VAR’ın uyarısıyla penaltı verdi. 90+3’de atışı kullanan Maxim skoru belirledi: 1-1.

EDGAR ŞOKU

Maçın 27. dakikasında sakatlık yaşayan Trabzonspor’un savunma oyuncusu Edgar Ie, sağlık ekibinin yaptığı müdahale ile bir süre daha oyuna devam etti. Ardından değişilkik işareti yapan oyuncu yerini Arjantinli futbolcu Gaston Campi’ye bıraktı. Edgar’ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kaleci Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak ve Plaza ise riske edilmedi kadroda yer almadı. Sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban ise maça 11’de çıktı.

CEZALAR ONANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor’un cezalarını onadı. TFF’den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor’a verdiği 100 bin lira para cezasını onama kararı aldı.PFDK’nin bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu’na verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da onandı.